Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти

Москва, 22 мая. Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.

Как уточнили журналисты, идея состоит в том, чтобы хранить черное золото в подземных резервуарах. По мнению экспертов Sohu, это очень эффективный способ. По данным издания «ПолитРоссия», пандемия коронавируса и строгие ограничительные меры, принятые во всем мире, привели к падению мировых цен на нефть.

Государства, которые занимаются добычей и экспортом этого топлива, задумались о создании резерва. Россия, как утверждают китайские журналисты, решила использовать имеющийся опыт.

Поскольку страна имеет развитую систему подземных хранилищ, она будет использовать аналогичные для черного золота.

«Создание таких хранилищ станет инструментом обеспечения энергетической безопасности страны», — подчеркнули эксперты Sohu.

Ранее стало известно, что российское газовое общество предложило создать сеть хранилищ, позволяющих сформировать значительный стратегических запас черного золота. Это не менее 10% нефти, добытой за год в стране.

Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.

По его словам, нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели. Политик сравнил цены на нефть с «дохлой лошадью» и оценил перспективу заработка на нефти в ближайшем будущем. Чубайс считает, что стоимость нефти в 2020 году не поднимется выше 40 долларов за баррель. Он напомнил, что об этом говорится в оптимистичных прогнозах. По мнению главы «Роснано», в 2020 году зарабатывать на продаже сырья так, как раньше, не удастся. Он объяснил, что цена отсечения, после которой доходы от нефти идут в бюджет, установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.