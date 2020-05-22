Юный рыбак в США помог раскрыть многолетнюю тайну пропавшего сейфа

Вашингтон, 22 мая. Увлекшийся рыбалкой шестилетний Нокс Брюэр из штата Южная Каролина в США помог соседке раскрыть многолетнюю тайну ее пропавшего сейфа.

Мальчик из видео на YouTube узнал о магнитной рыбалке, когда вместо удочки используется мощный неодимовый магнит.

«Мы подумали, что так ему будет легче перенести изоляцию из-за вируса, — объяснила мать мальчика. — Он даже изучил, какие камни магнитятся, а какие — нет».

На рыбалку Брюэр отправился в День матери на озеро Уитни. Магнит мальчика в один момент зацепился за тяжелый предмет. Он не смог самостоятельно вытащить улов на сушу и обратился за помощью к прохожему. Находкой оказался сейф с ювелирными украшениями, чековой книжкой и блокнотом.

Семья рассказала о случившемся полиции. Оказалось, что сейф принадлежал живущей по соседству женщине, но его украли еще восемь лет назад.

«Первое, что она сделала, это опустилась на колени, обняла Нокса и поблагодарила его за то, что он помог ей раскрыть тайну», — рассказал отец мальчика.

Юному рыбаку настолько понравилось расследование, что он решил в будущем стать полицейским.

Ранее необычный случай произошел в канадском городе Ревелсток, где подросток, плавая по озеру на лодке, обнаружил затопленный автомобиль. В салоне машины нашли тело женщины, которая пропала без вести осенью 1992 года.