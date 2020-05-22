Генерал СБУ объяснил, как Черниговская область может перейти к Белоруссии

Киев, 22 мая. Украина может лишиться сразу нескольких областей, граничащих с другими государствами, поскольку последние активно выдают украинцам на сопредельных территориях свои паспорта. Об этом заявил экс-глава следственного управления СБУ Василий Вовк.

По мнению силовика, такая угроза существует не только для Закарпатья или Буковины, но и для Черниговской области, где высок процент обладателей белорусских документов.

Вовк сообщил, что на территории Закарпатской области венгерский или даже чешский паспорт есть почти у каждого второго жителя.

«Практически у каждого второго там или чешский, или венгерский паспорт, или два — чешский, заметьте, я не ожидал, но потом, когда углубился в историю, я понял, что эта территория была территорией Чехии большое количество времени», — объяснил генерал СБУ.

Он отметил, что такое большое количество обладателей иностранных документов в Закарпатье объясняется экономической поддержкой Венгрии региону: «венгры строят площадки, школы, предоставляют возможность дороги построить, дают деньги».

«Закарпатье, область с ее административной территорией, получает вся венгерские паспорта. А чего же не получить? <…> И в один момент, гипотетически, все они отказываются от украинского гражданства. И Венгрия говорит: «Дорогие друзья, давайте сюда. А что у вас там осталось, земля ваша — мы ее выкупим. Тем более, вы же приняли закон». А она же и выкуплена теми же венграми, только которые были с украинскими паспортами. Где остается Украина? Нет Украины, уважаемые друзья. Вы себе представляете?» — описал ситуацию Вовк.

Он подчеркнул, что аналогичным образом Черниговская область может перейти к Белоруссии, поскольку у большинства жителей там уже есть белорусские паспорта.

Минск же может реализовать определенную политическую стратегию и забрать этот регион под свое управление, обосновав это тем, что «земля была выкуплена белорусами».