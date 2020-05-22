50 аппаратов ИВЛ из США прибыли в Москву. ФАН-ТВ

Военный самолет США С-17 приземлился в московском аэропорту Внуково-3. На борту 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего США передаст в распоряжение российских медиков 200 аппаратов ИВЛ, которые помогут им быстрее бороться с коронавирусной инфекцией. 26 мая к отправке будет готова следующая партия из 150 аппаратов. Аппараты ИВЛ передадут в Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова в Москве.

«Получаемые сегодня 50 аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решения о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинском учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть реальная потребность», — сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По официальным данным, Россия является второй после США страной по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, зарегистрировано 317 554 случая COVID-19, из которых 3 099 оказались смертельными, 92 681 человек выздоровели.