Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ

Попытки НАТО усиливать напряженность вблизи российских границ могут обернуться для альянса зеркальным ответом со стороны России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя проводимые альянсом учения в Латвии в рамках программы расширенного передового присутствия Forward Presence.

Тренировки НАТО в Латвии

Как пишет украинское издание Defense Express, военные маневры альянса в Латвии наглядно показывают «бронированный кулак», который якобы необходим для «сопротивления возможным агрессивным действиям» России против стран Балтии и Польши.

В учениях НАТО участвуют батальонно-тактические группы. В маневрах была задействована военная техника участников альянса: немецкие танки Leopard-2, польские PT-91 Twardy, канадские бронетранспортеры LAV-25, испанские БМП Pizarro. Украинские журналисты полагают, что «размещение в 2016 году передовых контингентов НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии стало фактическим переломом в политике Североатлантического альянса». По мнению авторов издания, НАТО «заботится о мерах сдерживания», учитывая «значительное численное превосходство русских войск над силами передового базирования НАТО» и возможной «открытой агрессии».

«Во время учений отрабатываются вопросы прорыва возможной российской блокады и доставки военной помощи силам передового базирования в странах Балтии», — говорится в статье Defense Express.

Зеркальный ответ России

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер. Он подчеркнул абсурдность проведения военных мероприятий у границ России странами, входящими в состав НАТО.

«Учения не являются ответом на действия нашей страны, которая проводит миролюбивую политику. К тому же в начале эпидемии коронавируса нами была предложена инициатива по прекращению проведения различных учений кем-либо. Это решение помогло бы сосредоточивать все внимание на борьбе с коронавирусом. К великому сожалению, страны блока НАТО продолжают осуществлять усиленные попытки по эскалации напряженности вблизи наших границ, тем самым заставляют нас предпринимать зеркальные ответные меры, — отметил Швыткин в интервью ФАН. — В частности, в сентябре планируется крупные командные штабные учения на территории Южного военного округа «Кавказ-2020». При этом они будут носить оборонительный характер с учетом тех агрессивных действий в отношении нашего государства».

При этом парламентарий считает, что военные маневры альянса никак не смогут «напугать» РФ. По его словам, за всю историю России уже ни раз приходилось отвечать на агрессивные действия других стран.

«В связи с этим мы готовы ко всему. Слова «кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнет» являются актуальными сейчас. Некоторым руководителям стран блока НАТО надо задуматься над их содержанием, чтобы не допустить повтора ошибок тех агрессоров, которые пытались поработить наше государство», — добавил собеседник ФАН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Вооруженные силы России не собираются проводить учения вблизи границ стран НАТО в период пандемии коронавируса. Россия также предлагала договориться о дистанции сближения боевых самолетов и кораблей и согласовать ряд мер по безопасности авиасообщения в балтийском регионе. Однако НАТО проигнорировало указанные инициативы.

Напомним, крупнейшими учениями НАТО в Европе являются European Defender-2020. В военных маневрах, которые начались в феврале и будут продолжаться до конца года, приняли участие военные 20 стран альянса. На время пандемии коронавируса учения приостановлены. Ближайшим этапом учения станет фаза — Allied Spirit, которую планируют провести в июне.