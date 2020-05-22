Минобрнауки назвало ориентировочную дату всероссийского онлайн-выпускного в вузах

Москва, 22 мая. Всероссийский онлайн-выпускной в вузах состоится ориентировочно 4 июля. Об этом сообщил глава министерства образования и науки Валерий Фальков.

По словам министра, ведомство выступило с инициативой провести выпускной в таком формате в связи с пандемией коронавируса.

«Это ведь еще и позволяет стирать границы, потому что в один день. Я думаю, что это 4 июля ориентировочно», — сказал Фальков в эфире канала «Россия-24».

Глава министерства пожелал, чтобы выпускников вузов в этот день поздравили самые успешные и известные граждане России, которые вспомнили бы свои студенческие годы и сказали бы напутственные слова. Также Фальков сообщил, что необходимо организовать и локальные площадки для празднования, так как в регионах РФ разные часовые пояса, разная эпидемиологическая ситуация и разный ритм жизни.

«Но атмосфера праздника, солидарности и поддержки со стороны страны вот тех, кто выходит, мне кажется, что это то, что ждут сегодня наши выпускники», — подчеркнул министр.

По словам Фалькова, многие вузы уже поддержали идею провести выпускной в один день. Глава Минобрнауки также добавил, что раньше в нашей стране такого эксперимента не проводилось.

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