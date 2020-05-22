ГБР Украины вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде картин

Киев, 22 мая. Государственное бюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о контрабанде картин, который состоится 26 мая. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ГБР, будет рассматриваться дело о незаконном перемещении через границу коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

«Сообщаем Петру Порошенко о необходимости явиться в Государственное бюро расследований в 11.00 (совпадает с московским. — Прим. ФАН) 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля», — говорится в сообщении.

Напомним, что в отношении Порошенко возбудили 16 уголовных дел. Пятый президент Украины не раз скрывался от допросов, в том числе за границей. Политика обвиняют, например, в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Сам Порошенко отвергает все обвинения.

Недавно офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о злоупотреблении властью и государственной измене в отношении Порошенко. К материалам дела приобщат записи телефонных разговоров, переданных ведомству депутатом Верховной рады Андреем Деркачем. Они содержат сведения, которые говорят о вмешательстве политиков из США в дела Украины. В частности, на записях представлен разговор Порошенко с человеком, который голосом похож на Джозефа Байдена.