Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Плесецк»

Москва, 22 мая. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В 10.31 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме. Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в текущем году.

Предыдущий пуск «Союза-2» состоялся 16 марта. Тогда ракета вылетела с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».

Первый в 2020 году запуск «Союза-2» был проведен 20 февраля — ракета-носитель стартовала с космодрома «Плесецк» с военным спутником связи «Меридиан-М».

В конце декабря в Роскосмосе сообщали, что планируют удвоить число полетов на орбиту в этом году по сравнению с 2019-м, количество космических запусков достигнет 50.