Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Москва, 22 мая. Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно испытали российскую вакцину от коронавируса на себе. О результатах исследования рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Как уточнил специалист, векторная вакцина создала в организме испытуемых иммунитет к COVID-19. Как уточнил ученый, теперь сотрудники центра защищены от коронавируса. При этом побочных эффектов вакцина у людей не вызвала.

«Все живы, здоровы и радуются», — подчеркнул Гинцбург.

Как пишет «Интерфакс», сотрудники испытали перспективную векторную вакцину НИЦЭМ со встроенным геномом нового коронавируса.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения могут появиться в уже конце июля. Глава Минздрава отмечает, что несколько отечественных разработчиков уже ведут доклинические испытания вакцины.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что клинические испытания в России проходят пять препаратов для лечения коронавируса. По ее словам, на государственной регистрации находятся еще четыре препарата, передает RT. Также Голикова отмечала, что на данный момент российские специалисты работают над созданием 47 вакцин от коронавируса.

Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 317,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, излечились 92,6 тысячи человек, скончались три тысячи пациентов.

Отметим, что в России ежедневно проводится более 150 тысяч тестов на COVID-19. Для помощи больным с коронавирусом были оперативно переподготовлены более 1,4 миллиона специалистов, развернуто более 130 тысяч специализированных коек, в том числе с реанимационной защитой.