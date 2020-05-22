Киевские радикалы выведут бойцов на улицы, чтобы показать Зеленскому силу

Лидеры организаций украинских нацистов 24 мая намерены вывести на улицы главных городов Украины сотни бойцов и провести митинги. Цель — показать власти Владимира Зеленского, что она действует не в полном соответствии с пожеланиями «партии войны». Сами же предложения радикалов выслушал на брифинге около офиса президента Украины корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве.

Накануне выходных перед офисом президента собралась довольно пестрая компания радикалов. Здесь были лидер порохоботского движения «Демократический топор» Юрий Гудименко, экс-командир нацистского полка «Азов» Максим Жорин, комбат батальона карателей «Миротворец» Андрей Тетерук, депутат от партии «Свобода» Юрий Сиротюк и еще несколько персон рангом помельче. На их лицах вырисовывалась скорбь, всем своим видом участники брифинга демонстрировали журналистам, что «готовы призвать власть к ответу».

«В ходе недавней пресс-конференции Зеленского мы увидели, что год правления этого президента — не только год позора для Украины, но и год реванша, — сообщил порохобот Гудименко. — Это год реванша олигархов, которые посадили в правительство своих министров и теперь их руками грабят страну. И это год реванша пророссийских сил и фигур: Портнова, Шария, Медведчука, Дубинского и прочих. И мы должны сделать так, чтобы обратить это движение вспять».

Выступил перед собравшимися и Андрей Тетерук.

«Наша борьба еще далеко не закончена. Это борьба за то, чтобы Украина была единой, — пояснил комбат Тетерук, лично убивавший соотечественников в Донбассе. — На майдане мы проведем реальную оценку работы президента Зеленского за этот год. 20 мая 2019 года он поклялся защищать страну, права и свободы нашего народа. Это была ложь! Эту ложь нужно доказать фактами и четкими аргументами, чтобы никто не мог исказить реальное положение вещей в стране».

Максим Жорин также прокомментировал выступление Зеленского.

«Зеленский оптимистично отчитался о годе работы. Но ранее он обещал избирателям новые лица во власти, новый уровень жизни и самое главное — окончание войны. Говоря о войне, он считает, что за это ответственны украинские военные, которые должны «прекратить постреливать», и считает эффективными предательские разведения войск, — отметил нацист Максим Жорин. — Кроме того, украинцам постоянно навязывают месседжи о необходимости примирения с врагом. Например, в виде «Платформы примирения» Сивохи или Консультативного совета с ЛДНР, который создает глава ОП Ермак. Мы видим, как набирает обороты реванш пророссийских сил. Снова слышим риторику о «госперевороте» во время Майдана, о языковом конфликте и притеснениях прав русскоговорящих и т. д. Все это пора прекращать, и как можно скорее!»

Порохобот и «ветеран АТО» Мирослав Гай отметил, что сейчас как на Украине, так и в мире идет «замалчивание» войны на востоке страны. Также он отметил, что Зеленский причастен и к экономическим проблемам, ведь именно он назначал людей в кабмин:

«Недостача в 300 миллиардов гривен в бюджете — тоже его вина. Мы за год увеличили долг в разы, нам теперь и денег МВФ не хватает. Есть угрозы в экономическом, международном блоке, в блоке сферы безопасности — по всем вопросам провалы».

Интересно, что практически все радикалы допускали в своей речи важную оговорку: «мы не хотим сказать, что это был последний год Зеленского на посту, потому что его избрал украинский народ»; «мы уважаем право президента вести свою политику»; «мы не собираемся свергать Зеленского». То есть, акция «Стоп реванш» будет нацелена не на госпереворот, а на «корректировку курса». Разумеется, в сторону еще более радикального курса, прямо наследующего Порошенко.

Лидеры «партии войны» призвали соратников выйти в воскресенье на майдан Независимости в Киеве и озвучить все свои требования к власти. Такие же акции планируются и в регионах, у областных и райадминистраций. В Одессе нацисты планируют выйти на площадь у памятника Дюку, в Харькове — на площадь Свободы, в Полтаве — к областной госадминистрации и т. д.

Координатором воскресной акции выступает «Движение сопротивления капитуляции», которое уже проводило акции и в центре Киева, и под офисом президента. В частности, акцию «Ни шагу назад», нацеленную против разведения войск в Донбассе, а также «Нормандский майдан» 9 декабря 2019-го, где участники требовали «не сдавать интересы Украины» на переговорах Зеленского с Меркель, Макроном и Путиным в Париже.

Слушая выступления радикалов, корреспондент ФАН не переставал удивляться их наглости. Все эти «люди с грозными лицами» ровно год назад находились в панике и спрашивали друг у друга, в какую страну теперь лучше податься. Нацисты были уверены, что победивший Порошенко Владимир Зеленский лишит их финансирования, посадит в тюрьму самых одиозных из них, а всех остальных вышвырнет из страны, как шелудивых котов. Чего, в общем-то, все эти люди давно заслуживают.

Однако президент Зе за год, увы, не сделал им ничего дурного. Он не посадил ни их идейного лидера Порошенко, ни лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого, ни даже нацистов-убийц Олеся Бузины. Президент не завершил войну, не изменил законы, фактически запрещающие русский язык, и вообще с каждым месяцем все больше напоминает своего предшественника. Тем не менее националистов все равно не удовлетворяет политика Зеленского. Они намерены провести в воскресенье митинг в формате «вече». То есть, когда требования к власти формируются «по ходу пьесы».

Что будет после митинга — тоже, в принципе, известно. Традиционно в конце на майдан словно бы случайно «заглядывает» Петр Порошенко и сиплым фальцетом исполняет вместе с соратниками гимн Украины. Потом экс-президент удаляется, а поредевшая толпа радикалов бредет по Институтской к офису президента, где истошно кричит «Зе — предатель!», сильно напрягая полицию.

Все то же самое, скорее всего, будет и в этот раз. Ведь каждое такое «вече» действует на Зеленского, как валерьянка на кота. Глава государства сразу понимает, что в плане угождения «патриотам» где-то недоработал. То есть, со своей стороны, националисты идут надежным и проверенным путем.

На днях известный юрист и противник радикалов Андрей Портнов публично напомнил власти, что она могла бы сделать для того, чтобы заставить их замолчать и сидеть в страхе.