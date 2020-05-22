Москва, 22 мая. В России выявили 8894 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Общее число случаев, зарегистрированных в нашей стране за весь период наблюдений, возросло до 326 448. Больше всего людей с коронавирусом выявили в Москве — в столице число случаев выросло на 2988 и достигло 158 207. В первую тройку по новым случаям вошли Подмосковье (824) и Петербург (389). Кроме того, в первую десятку попали Нижегородская область (202), Красноярский край (150), Ростовская (138), Свердловская (135), Калужская (127) и Пензенская (110) области, а также Дагестан (109).

Как уточнили в оперштабе, 42,2% людей с коронавирусом, выявленных за минувшие сутки, не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировали еще 150 смертельных случаев, общее число летальных исходов возросло до 3249. При этом еще 7144 человека с коронавирусом полностью вылечились. За весь период наблюдений выздоровели 99 825 пациентов.

Ранее эксперты московского офиса консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) заявили, что Россию может ждать череда карантинов до 2021 года, передает НСН. Прогноз специалистов основывается на том, что до создания вакцины могут возникнуть новые вспышки коронавируса. При этом аналитики считают, что возможен и сценарий, при котором эпидемию удастся остановить после первой волны, пишет Infox.ru.