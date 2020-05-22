Друг Прохора Шаляпина раскрыл правду о тайном романе певца со Светличной

Москва, 22 мая. Певец и участник шестого сезона «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин около десяти лет назад состоял в тайных отношениях с секс-символом советского кино Светланой Светличной. Правду о романе звездной пары раскрыл друг детства Шаляпина фотограф Виктор Панкратьев.

Как рассказал друг певца, тогда Шаляпину было чуть за 20, а Светличной уже исполнилось 70 лет.

«Почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям», — отметил Панкратьев.

По словам фотографа, Светличная была очень расположена к певцу, поскольку рядом с ним чувствовала себя моложе.

«Даже подруги ее замечали, как она вдруг надела мини, стала делать эффектный макияж. Не знаю, почему их с Прохором пути разошлись. Это была очень эффектная пара», — рассказал друг Шаляпина изданию KP.RU.

Отметим, что 36-летний участник «Фабрики звезд» уже не единожды отдавал предпочтения женщинам старше себя. Так, с 2013 по 2015 год певец был женат на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которой тогда было около 60 лет.

Ранее бывшая любовница Шаляпина Татьяна Гудзева уличила артиста в изменах ради наживы. По ее мнению, Копенкина специально сводит певца с богатыми женщинами, чтобы они переписывали на него имущество. Например, в марте СМИ писали, что любовница-миллионерша Шаляпина Татьяна Девис подарила ему четыре квартиры в Москве, общая стоимость которых составляет около 70 миллионов рублей.