Пьяный мужчина расстрелял семь человек из охотничьего ружья на Украине

Житомир, 22 мая. Украинские правоохранители задержали в Житомирской области мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

«Сегодня, около 01.00 (по московскому времени), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативные группы продолжают работу на месте происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося. Подозреваемый задержан, его оружие изъято.

Полиция завела уголовное дело по статье «умышленное убийство». Она предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал произошедшее «кровавой трагедией». На своей странице в Facebook он уточнил, что инцидент произошел между арендатором ставка и компанией киевлян, которые уже не в первый раз приехали в село на рыбалку. Вместе мужчины выпивали.

«Около часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ», — написал замминистра МВД.

По словам Геращенко, сначала пьяный мужчина 1962 года рождения убил двоих, а затем начал расстреливать шестерых, «всего он успел расстрелять семерых».

Геращенко уверен, что в качестве меры пресечения суд изберет для обвиняемого пожизненное лишение свободы.