Телеканал France24 обвинили в распространении фейков о бунте в иркутской колонии

Иркутск, 22 мая. ГУ УФСИН России по Иркутской области выдвинуло обвинение в адрес телеканала France24 в распространении ложной информации о бунте в одной из исправительных колоний региона. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

Как отметили в пресс-службе, 20 мая телеканал выпустил репортаж, основываясь на недостоверных данных от граждан, заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях УИС. При этом журналисты телеканала жаловались, что их съемочную группу не пустили на территорию ИК-15.

«Недобросовестная и лживая позиция телеканала France24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе объяснили, что посещения колонии ограничены из-за угрозы распространения коронавируса. На все вопросы телеканала были даны письменные ответы, передает «Царьград».

Кроме того, в ведомстве назвали фейком информацию о том, что в СИЗО, где содержат участников бунта, не пускают правозащитников, а родственники не знают, в каком состоянии находятся осужденные.

Напомним, что инцидент в ИК-15 произошел в начале апреля. В ходе бунта часть зданий учреждения была повреждена огнем. По официальный данным, погиб один человек.