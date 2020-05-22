Москва, 22 мая. Мировые цены на нефть обвалились в пятницу в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом говорят данные торговой площадки.

По состоянию на 8.30 по московскому времени цена июльского фьючерса на эталонную смесь марки Brent упала на 5,3%, ниже 34 долларов за баррель. Также стоимость контракта на поставку американской нефти WTI снизилась на 6,1%, до 31,4 доллара.

Как считают специалисты, на стоимость нефти влияют опасения, что китайская экономика после пандемии будет восстанавливаться более медленными темпами, чем предполагалось.

Ранее средства массовой информации написали, что Пекин впервые отказался устанавливать целевые показатели по росту ВВП в 2020 году. Китайские власти приняли такое решение из-за сложностей в оценке масштабов ущерба от коронавируса.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак ожидает, что спрос на нефть в ближайшее время будет восстановлен. Глава Минэнерго указал на заявление ряда стран о постепенном ослаблении введенного из-за коронавируса карантина в мае. Возобновление работы промышленности может положительно отразиться на сырьевом бизнесе. Кроме того, с 1 мая вступила в силу сделка ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти, что приведет к повышению цен на черное золото. Новак добавил, что согласно оптимистичному сценарию, ситуация на энергетическом рынке может начать исправляться уже с начала второго полугодия.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки. Так Эр-Рияд отреагировал на отказ Москвы еще сильнее сократить производство нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+. Некоторые эксперты назвали действия саудитов объявлением ценовой войны.

В апреле состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до восьми миллионов баррелей, а затем — до шести миллионов баррелей.