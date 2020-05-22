Москва, 22 мая. Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока действует это соглашение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат подчеркнул, что подход к ситуации должен быть прагматичным.

«До тех пор, пока договор остается в силе, <…> мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора», — сказал Грушко.

Заместитель министра иностранных дел выразил надежду, что и остальные страны — участники соглашения будут добросовестно подходить к своим обязанностям. Как передает «ФедералПресс», Россия не станет выходить из Договора по открытому небу.

Это соглашение подписали в 1992 году представители 34 стран. Договор предполагает, что его участники могут совершать над территориями друг друга наблюдательные полеты, которые необходимы для контроля соглашений по разоружению.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что возглавляемая им страна выйдет из ДОН. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. И оговорился, что возобновление договора возможно.

Эксперты опасаются, что теперь Вашингтон не станет продлевать основополагающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки США представить выход из ДОН как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.