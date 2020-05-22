Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 21

Федеральное агентство новостей представляет 21-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Спустя четыре недели на первую строчку рейтинга ФАН вновь выходит «Эхо Москвы». С 13 мая подопечные Алексея Венедиктова опубликовали 98 статей антироссийской направленности. Второе место досталось оппозиционной «Новой газете» (опубликовано 85 материалов, +3 позиции в рейтинге). На третьем месте — Deutsche Welle (82 антироссийские статьи).

На этой неделе оппозиционные СМИ раскручивали фейк о том, что в России от коронавирусной инфекции скончались 186 врачей. Антироссийские издания также приводили заявление представителя Еврокомиссии, утверждающего, что Москва занимается распространением «теорий заговора» о COVID-19.

Справка:

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

19 мая «Медиазона» опубликовала фейковую статью, в которой рассказала о повышенной смертности от коронавирусной инфекции среди российских медиков. В своем «исследовании» издание опиралось на данные созданного врачами и дополняемого пользователями Интернета проекта «Список памяти». Редакция вычислила, что от COVID-19 в России погибли 186 работников различных медицинских учреждений и этот показать якобы в 16 раз выше, чем в западных странах.

Фейк распространила «Новая газета». В материале «Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в сопоставимых по масштабам эпидемии странах» сотрудники отмечали, что в России либо занижена общая статистика смертности, либо летальные исходы среди врачей — следствие отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Эхо Москвы» тоже опубликовало «расследование», однако ограничилось небольшой заметкой — «Медиазона»: Смертность от коронавирусной инфекции среди медиков в России в 16 раз выше, чем в других странах».

Оппозиционный «Дождь» выдал новость с заголовком — «Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков». При этом издание подчеркивало, что две трети подтвержденных смертельных случаев в статистике приходится на Москву, Подмосковье, Петербург и Дагестан.

В свою очередь Федеральное агентство новостей отмечает — материал «Медиазоны» не учитывает ключевые аспекты и различия систем здравоохранения России и зарубежных стран, а потому не может претендовать на достоверность. Для анализа реальной смертности среди врачей издание использует данные «Списка памяти», пополнить которые без доказательств может любой желающий, прошедший простую процедуру регистрации.

Авторы статьи сами признают, что не все указанные в списке врачи умерли от COVID-19. «Тщательный анализ» СМИ затрагивал лишь те имена врачей, чьи смерти от коронавируса удалось подтвердить. К тому же в качестве доказательств «Медиазона» использовала сообщения из социальных сетей, достоверность которых вызывает сомнения.

17 мая газета Bild am Sonntag опубликовала сообщение официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано, утверждающего, что «распространению некоторых теорий заговора о коронавирусе нового типа SARS-CoV-2 способствуют близкие к Кремлю источники».

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию [касающуюся COVID-19] в ЕС и его странах-соседях», — заявил он.

Одним из первых на агрессивное заявление европейского дипломата отреагировало Deutsche Welle. В статье «В Еврокомиссии связывают с Россией теории заговора о коронавирусе» сотрудники немецкой газеты написали, что Москва распространяет дезинформацию о COVID-19, намерено подрывая доверие общественности ЕС к местным властям.

Новость примерно с таким же посылом опубликовало либеральное «Эхо Москвы» — «Россия распространяет в Европе теории заговора о коронавирусе — официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано». Журналисты Венедиктова добавили, что «ложная информация исходит от официальных и поддерживаемых государством изданий».

Отличился и медиахолдинг РБК, выпустивший статью с заголовком «В Еврокомиссии обвинили Россию в распространении теорий заговора о COVID». Издание особенно отметило слова Стано о том, что «теории заговора и дезинформация могут оказать «значительное влияние на общественное здравоохранение».

На фейк со стороны официального представителя внешнеполитической службы ЕС отреагировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Он заявил, что пандемия COVID-19 не мешает европейским чиновникам продолжать вести гибридную войну с Россией.

«Вирус вирусом, а информационная война — по расписанию: официальный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано в интервью немецкой Bild am Sonntag в очередной раз «заклеймил» российскую пропаганду: мол, «различные официальные и поддерживаемые государством источники из России... распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения», — заявил он.

Сенатор добавил, что «сама по себе попытка усмотреть теорию заговора в «распространении неких чужих теорий заговоров» выглядит откровенным курьезом».

Примечательно, что даже представитель европейской службы EastStratcom Task Forse (которая как раз занимается борьбой с дезинформацией), не разобравшись с вопросом, поспешил присоединиться к обвинениям в адрес России.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью корреспонденту ФАН призвал закрыть антироссийские СМИ, распространяющие фейк представителя ЕС.

«На Западе заявляют, что мы якобы распространяем дезинформацию и какие-то теории заговора, но нам это просто не нужно, мы занимаемся своими делами. И все это выглядит особенно цинично, когда совсем недавно FT и NYT распространили откровенный фейк о «реальной» смертности от коронавируса в России. <…> «Журналистов», которые провоцируют и сеют панику в России, нужно разгонять, а их СМИ — закрывать. Надо действовать жестче, особенно в такой сложный период», — заявил он.

В начале мая информационное агентство сатирических новостей «Панорама» опубликовало шуточную новость о том, что в российское официальное делопроизводство введут термин «простолюдин».

«По инициативе Минюста российский официальный документооборот пополнится термином «простолюдин». Сделано это из-за невозможности быстро и четко обозначать большую категорию граждан страны, на которую распространяется действие подавляющего большинства законов и подзаконных актов», — написало издание.

Журналисты добавили, что раньше почти к каждому законодательному акту приходилось добавлять громоздкую конструкцию «закон распространяется на все категории граждан за исключением…». Однако теперь в преамбуле достаточно будет просто указать, что закон имеет действие в отношении единственной категории, без каких-либо исключений.

Развивая шутку, авторы сообщили, что выбор такого термина был сделан после длительных консультаций со специалистами в языкознании и истории русского делопроизводства.

И если российские средства массовой информации имеют представление, какие статьи публикует «Панорама», то некоторые зарубежные издания действительно поверили в фейк о простолюдинах. Так, украинский «Национальный банк новостей» распространил эту новость и даже снабдил свой материал заметкой про блогера Навального, сделавшего репост этой записи.

«Очевидно, эта новость его несколько обескуражила. Пользователи соцсетей, в свою очередь, были поражены тем, что власти ввели столь унизительный термин. Россияне начали говорить о том, что так Кремль может дойти до того, когда начнет называть обычных людей батраками или рабами», — написали в «НБН» со всей серьезностью.

Мнение эксперта

Комментируя новый выпуск рейтинга антироссийских СМИ, заместитель председателя комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин обратил внимание именно на неудачную шутку от «Панорамы». По словам депутата, даже если материал носил лишь юмористический характер, подан он был с определенной целью — унизить россиян и вызвать в них раздражение властью.