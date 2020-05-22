Попова рассказала о жизни в РФ после снятия ограничений по коронавирусу

Москва, 22 мая. Ряд требований в России нужно будет соблюдать и после финального этапа снятия ограничительных мер в целях безопасности. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать: это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств», — сказала она в интервью РИА Новости.

Попова добавила, что «еще многое предстоит осознать и прописать, как именно себя вести».

Она также отметила, что все требования вполне реализуемы. По ее словам, их можно соблюдать без ущерба качеству жизни.

Ранее главный санитарный врач РФ сообщила о ряде регионов, которые уже готовы к переходу на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, передает «ФедералПресс». Попова не уточнила, о каких конкретно субъектах идет речь, но напомнила критерии перехода: 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно.

Она заметила, что в стране уже значительное количество регионов, которые выполняют это требование.

В начале недели Попова говорила, что после всех трех этапов смягчения ограничений в стране смогут возобновить работу кинотеатры и подобные развлекательные заведения, напоминает «Вечерняя Москва».