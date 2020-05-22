Командование ЛНА поблагодарило техников за восстановление истребителей

Бенгази, 22 мая. Специалисты из бригад материально-технического обеспечения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара восстановили и подготовили к эксплуатации четыре боевых истребителя, которые не использовались долгое время. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари, поблагодарив техников за работу.

Благодаря усилиям специалистов пилоты ЛНА получили возможность выполнять учебные полеты на истребителях. Мисмари отметил, что военнослужащие ВВС армии Хафтара демонстрировали самоотверженность с самого начала боевых действий. Также официальный представитель ЛНА сообщил, что пилоты готовы выполнять боевые задания на восстановленных истребителях.

Ранее Ахмад Мисмари продемонстрировал мировому сообществу неопровержимые доказательства вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Генерал-майор показал видеозаписи с камер, установленных на турецком бронетранспортере, подтвердившие, что Анкара поставляет в Триполи военную технику, игнорируя оружейное эмбарго ООН. Кроме того, камера запечатлела тренировки боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, обучением которых руководили турецкие офицеры.

Комментируя продемонстрированные Мисмари доказательства, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Турция сознательно эскалирует боевые действия и не способствует миротворческим процессам в Ливии. Он также отметил, что ПНС сейчас находится не в лучшем положении, а большая часть страны контролируется силами ЛНА.