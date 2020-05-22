 Инфекционист назвал сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Москва, 22 мая. Вторая волна эпидемии коронавируса в России возможна не раньше конца лета. Об этом рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, в настоящее время предпосылок к возникновению резкого всплеска заболеваемости нет. Как пишет ТАСС, при этом специалист считает, что вторая волна распространения коронавируса может прийти в РФ, когда в других странах ее пик пройдет.

«Например, в Китае пик второй волны придется приблизительно на июнь. То есть теоретически в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», — объяснил эксперт.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины. По ее словам, сейчас прорабатывается вопрос увеличения производственных мощностей для создания вакцины.

Специалист уточнила, что если будет возможность создать сразу большое количество вакцины, то тогда она будет доступна для большей части населения России.

Ранее стало известно, что первые результаты по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения в России могут появиться уже в июле. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что несколько отечественных разработчиков уже ведут доклинические испытания вакцины.

Также сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna объявила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на добровольцах началось в прошлом месяце. На начальной стадии вакцина показала себя безопасной, осложнений у добровольцев выявлено не было.