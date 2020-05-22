Никола Вешний: что за праздник, история, традиции и приметы, что нельзя делать 22 мая

Празднование в честь перенесения мощей святителя Николая, которого на Руси называют Чудотворцем, или Угодником (то есть угождавшим Богу), Русская православная церковь проводит 22 мая (9 мая по старому стилю). В народном календаре этот день называют Никола Вешний, или Николай Летний. День знаменует окончательный переход от весны к лету.

Кто такой Николай Чудотворец

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве, в том числе в православии. На Западе этот святой известен как Рождественский дед Санта-Клаус (дело в том, что Николая Угодника почитают дважды в год, в том числе зимой — так называемый Никола Зимний).

Согласно русской традиции, этот святой защищает простых людей, в том числе земледельцев, покровительствует мореплаванию, торговле, помогает детям и животным. Николай Чудотворец также считается заступником узников, особенно невинно осужденных, спасает доброе имя оболганных и оклеветанных. Короче, милостивый и добрый святой, и эти его качества на Руси, которую часто посещали беды, были очень востребованы. Недаром Николая Чудотворца в России почитали во всех сословиях, ему возводили храмы, в честь него устраивались молебны и праздники.

История

Святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Патара в Малой Азии, его родители были христианами. Николай с детства был ревностен в вере и с юности слыл бессребреником, который все деньги раздавал нуждающимся.

По преданию этот святой мог творить чудеса, в частности, во время путешествия на корабле по бурному морю он молитвой усмирил стихию, а также уврачевал пострадавшего матроса (по легенде — воскресил из мертвых). Поэтому этого святого иногда зовут Никола Морской (так по традиции до сих пор называют один из красивейших храмов Петербурга — Николо-Богоявленский морской собор). Святителя чрезвычайно чтят моряки и вообще все, кому приходится много путешествовать, поэтому он издревле считался покровителем купцов.

Почитание святителя Николая как Рождественского деда Санта-Клауса связано с легендой, как он тайно облагодетельствовал трех бесприданниц, бросив им кошель с деньгами в дымоход (отсюда западные традиции на Рождество). Почитание этого святого зимой связано с праздником, который называется Никола Зимний. В России он отмечается 19 декабря, в этот день вспоминают окончание земной жизни святителя.

После кончины святитель Николай был погребен в специальной раке в церкви города Мира на территории современной Турции. Однако итальянские купцы, чрезвычайно почитавшие этого святого, решили выкрасть его мощи. Считается, что на этот неблаговидный поступок они пошли, чтобы защитить святыню от возможного уничтожения гонителями христиан.

Рака была украдена в 1087 году, купцы перевезли ее в Италию, и большая часть мощей святого с тех пор хранятся в крипте базилики Святителя Николая в городе Бар. В память о перенесении мощей и отмечается майский праздник в честь святителя Николая. Считается, что фрагменты мощей этого святого есть во многих храмах разных стран, в том числе есть они и в России.

Народные традиции на Николу Вешнего

Народные названия праздника: Никола Вешний, Никола Летний, Николин день.

В этот день на Руси обязательно проводились молебны святому с просьбой об урожае, о здоровье детей, о сохранении скотины и хорошем приплоде. Отдельные обряды существовали для лошадей: в эти дни их обязательно купали в открытых водоемах, заплетали им гривы, вешали на упряжь обереги.

Считалось, что Никола Вешний может защитить людей и скотину от лесных хищников, в основном от волков. Чтобы отвадить волков, молились святителю, а затем втыкали нож в стол, сверху накрывали горшком и произносили заговор:

«Коровка-кормилица, лошадка-помощница — сидите под горшком, спасайтесь от волка! А ты, волчище, серый хвостище, на мой двор не суйся, мою скотину не трогай, глодай свои бока!»

Приметы и поговорки на Николу Вешнего

— До Николы крепись, а с Николы живи — не тужи. — Святой Никола, дай дождя большого! На рожь, на лен поливай ведром! — Каков Никола Летний, таков и Никола Зимний.

Что нельзя делать 22 мая

Святитель Николай считается милостивым святым, поэтому особо строгих запретов в этот день не было. Как в любой христианский праздник, запрещалось ссориться, спорить, браниться, допускать злые мысли, совершать неблаговидные поступки, лгать. Купцы в этот день боялись обсчитывать и обвешивать, поэтому сделки на Николу считались самыми безопасными.

На Руси это было время посевной, поэтому в этот день было запрещено увиливать от работы, лениться, нежиться в постели.

Чтобы получше защитить скот от волков и разной напасти, в этот день старались не есть мяса, хотя это время мясоеда, когда разрешена любая пища. (В этом году праздник приходится на пятницу, которая в православии считается постоянным постным днем в память о Христовых муках).

Также, согласно традиции, в этот день на Руси старались аккуратно обращаться с режущими предметами, памятуя о волчьих зубах, которые могут быть острее ножа. Женщин по тем же причинам (иглы, ножницы, спицы) предостерегали от занятий рукоделием, хотя строгого запрета на это не было.