Петербургские врачи поддержали «голую» медсестру из Тулы

Медицинские работники не видят ничего плохого в том, что медицинская сестра, работающая в областной клинической больнице Тулы, надела под прозрачный СИЗ (средство индивидуальной защиты) нижнее белье и в таком виде пришла к пациентам.

«Эта медсестра не представляла никакого риска ни себе, ни пациентам. Конечно, руководство клиники обязано должное внимание уделять не только СИЗ, но и средствам кондиционирования воздуха, чтобы специалисты себя нормально чувствовали. Костюмы бывают разной степени прозрачности. В этот раз произошло неожиданное совпадение прозрачности [и выбора одежды под СИЗ] и сделало ее знаменитой. Казус, не более чем забавно», — считает директор Института сестринского образования Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Ильдар Миннуллин.

Его коллега, президент Профессиональной региональной общественной организации медицинских работников Санкт‑Петербурга Галина Подопригора, полагает, что сотрудники, помогающие медикам переодеваться в СИЗ, должны были подсказать медсестре, что костюм совершенно прозрачный.

«Я считаю, те люди, которые помогают надевать костюм, наверное, должны были помогать и подсказать, объяснить, что это все просвечивается. Удобно ли будет пациентам, ей и сотрудникам в команде? Может быть, это отвлекает? Здесь этический момент, конечно, и надо немножко обучить в дальнейшем», — говорит Галина Подопригора.

Ранее ФАН сообщал о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая из-за жары работала в купальнике, просвечивавшим через ткань защитного костюма. При этом в Минздраве Тульской области 19 мая заявили, что сделали выговор медсестре. В ведомстве констатировали, что она нарушила требования к медицинской одежде. Как объясняла сама девушка, она не ожидала, что ткань защиты окажется настолько прозрачной.