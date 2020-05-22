Трамп поделился впечатлениями от ношения медицинской маски

Вашингтон, 22 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что надевал медицинскую маску и специальные очки во время посещения завода Ford в Мичигане, однако «не хотел доставлять удовольствие» прессе видеть его в них.

Известно, что глава Белого дома, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в Штатах, ни разу не появлялся в маске на публике. Трамп объяснял такое пренебрежение средствами индивидуальной защиты тем, что ему не нравится, как он выглядит в маске, в особенности на пресс-конференциях.

Президент оговаривался, что готов будет надеть маску при необходимости. И наконец случай представился. По словам главы Белого дома, он надевал маску во время визита на завод Ford.

«Но я не хотел доставлять прессе удовольствие видеть меня в ней», — сказал он журналистам.

Примечательно, что при встрече со СМИ и представителями руководства завода Трамп был единственным человеком без маски. Президент уточнил, что утром проходил тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. А в зоне, где его ждала пресса, ношение маски «не требовалось».

«Я надевал ее, она выглядела очень хорошо», — поделился Трамп впечатлениями.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в китайской Ухани в декабре 2019 года, охватила практически весь мир. По последним данным, зафиксировано свыше пяти миллионов случаев COVID-19 и около 300 тысяч летальных. Всемирная организация здравоохранения еще в марте придала ситуации статус пандемии.

Больше всего пострадали от коронавируса США. Число выявленных случаев COVID-19 уже превысило отметку в 1,6 миллиона человек. Трамп впервые в американской истории объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах.