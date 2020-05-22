США займутся обучением грузинских преподавателей журналистики

Тбилиси, 22 мая. Госдепартамент США планирует выделить до 250 тысяч долларов на обучение преподавателей журналистики, которые работают в вузах Грузии. Вашингтон уже объявил о соответствующем гранте.

«Американские некоммерческие и неправительственные организации, аккредитованные высшие учебные заведения могут подать заявки на реализацию годичного проекта по содействию профессиональному развитию грузинских преподавателей в области СМИ», — говорится в описании инициативы.

Грант станет частью программы «Укрепление системы образования в области журналистики в Грузии», передает RT. Принять участие в проекте смогут грузинские преподаватели журналистики как из государственных, так и из частных вузов. Предполагается, что преподаватели пройдут двухнедельную интенсивную стажировку по программам подготовки специалистов в сфере СМИ и журналистики в вузах США, а также посетят американские медиаорганизации и ассоциации журналистского образования.

Задача программы, в рамках которой организуется грант, — повысить качество образования журналистов в грузинских вузах за счет внедрения «лучших американских практик». Как заявляют в Госдепе, сейчас в учебных заведениях Грузии продолжают использовать «устаревшие программы советского образца».

Ранее сообщалось, что США собираются выделить свыше 64 миллионов долларов Грузии в рамках программы по поддержке евроатлантической интеграции. Проект реализуется Агентством США по международному развитию.