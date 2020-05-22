Москва, 22 мая. Российская певица Анна Семенович показала, как менялась ее грудь с возрастом. Как пишут средства массовой информации, звезда решила окончательно расставить точки над «i», доказав, что свой бюст она унаследовала генетически.

С самого начала карьеры певицы многие поклонники подозревали, что пышный бюст артистке подарила ей не природа, а хирурги. Не так давно Семенович призналась, что страдает из-за гигантомании — патологии, когда грудь растет всю жизнь.

Недавно в социальной сети она опубликовала архивные фотографии, на которых запечатлена в юности. На кадрах видно небольшую грудь. Это, в свою очередь, спровоцировало волну новостей о главном достоинстве певицы в СМИ.

Для доказательств того, что грудь у Семенович настоящая, она опубликовала ряд снимков. На одном из снимков она запечатлена в 10 лет, потом в подростковом возрасте и уже будучи взрослой.

«На втором фото я с семьей отдыхаю на море, мне лет 13, и тут заметен прогресс, мне уже нужен бюстгальтер второго размера. На третьем снимке по моей гордой осанке видно, как я горжусь своими достижениями и не только в спорте. На четвертой фотографии я топлес. Ну, а пятое говорит само за себя. Истина проста — от осины не родятся апельсины!» — описала кадры звезда.

Ранее 40-летняя российская актриса и певица получила травму во время домашней вечеринки. Это сильно испугало поклонников бывшей солистки группы «Блестящие», и они стали засыпать ее тревожными вопросами в Instagram.

Семенович отметила, что слухи о ее травме дошли до СМИ и начинать сегодняшний день пришлось с ответов на вопросы журналистов, которые с самого утра атаковали ее звонками. Она рассказала, что подвернула голеностоп и он немного опух. Певица подчеркнула, что это обычное растяжение, но оно скоро пройдет. А пока она немного хромает. Семенович опубликовала в Сети фото, на котором можно наблюдать достаточно сильную отечность левой ноги. Некоторых пользователей публикация не на шутку испугала. Фанаты настаивали на том, что подобную травму вряд ли можно считать обычным растяжением.