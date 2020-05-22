Названа особенность легких, выявленная у скончавшихся от COVID-19 пациентов

Москва, 22 мая. Изменения в легких человека, происходящие при развитии коронавирусной инфекции, могут стать причиной многих тяжелых осложнений. Об этом сообщается на портале Eurekalert.

Международная группа ученых изучила образцы тканей легких семи скончавшихся от COVID-19 пациентов. Затем исследователи сравнили их с материалами умерших в результате острого респираторного дистресс-симптома, наблюдаемого при гриппе, и с 10 сопоставимыми по возрасту не инфицированными контрольными легкими.

В результате специалисты обнаружили ряд общих признаков поражений и особенности в легких пациентов, умерших от коронавируса. Они нашли признаки прогрессивных сосудистых заболеваний, объясняющие, в частности, нарушение свертываемости крови (она у пациентов с COVID сворачивается аномально, образуя тромбы).

«Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших COVID-19», — говорится в материале.

Ученые подчеркнули, что осложнения после коронавируса могут вызвать у взрослых инсульты, а у детей — синдром Кавасаки.

Ранее ученые из Ирландии обнаружили, что у многих пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдается аномальное свертывание крови, в ряде случаев приводящее к смерти, поскольку у больных в легких возникают микротромбы, которые значительно повышают риск сердечных приступов и инсультов.

Американские исследователи объяснили, почему одним из самых распространенных симптомов новой коронавирусной инфекции является потеря обоняния, и почему для пожилых людей инфекция представляет большую опасность.