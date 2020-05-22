Пушилин объяснил, почему объединение ДНР и ЛНР нецелесообразно

Донецк, 22 мая. Донецкая и Луганская народные республики по многим параметрам являются одним целым, однако их объединение сейчас нецелесообразно. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Один регион — это Донбасс. Что касается, идей, взглядов, отношений ко всему, конечно же, мы едины», — сказал он.

Пушилин объяснил, что юридическое объединение республик пока невозможно по нескольким причинам, основная из которых — Минские соглашения. Дело в том, что на переговорах в Минске Донбасс представлен двумя группами участников: как от ДНР, так и от ЛНР. А объединение, по словам Пушилина, сократит количество представителей.

Кроме того, отличается законодательная база республик, добавил глава ДНР. Поэтому переговоры с руководством ЛНР на эту тему пока не ведутся.

Напомним, что на юго-востоке Украины с весны 2014 года продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране.

Урегулировать конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске, где принято было несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона нарушает достигнутые договоренности.