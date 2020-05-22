В Роскачестве рассказали об опасных последствиях использования пиратских сайтов

Москва, 22 мая. Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов может повлечь заражение компьютера вредоносной программой (вирусом), привести к потере персональных данных и ряду других неприятных и опасных последствий. Об этом напомнили в Роскачестве.

«Загружая данные из такого источника, вы рискуете заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют вашими персональным данными, документами, личными переписками и многим другим сокровенным», — говорится в сообщении.

Доступ киберпреступников к компьютеру также может позволить им следить за хозяином устройства через веб-камеру или микрофон, выполнять действия в Сети от его имени, перенаправлять его на фишинговые сайты банков и интернет-магазинов.

Кроме того, добравшись до устройства, мошенники смогут похищать финансы, использовать профили в соцсетях в своих схемах или даже шантажировать посредством собранной информации.

«Любой неосторожный клик по заманчивой рекламе может привести к загрузке вредоносного ПО или переходу на зловредный сайт. При этом заражение произойдет в автоматическом режиме за счет выполнения скриптов на устройстве жертвы», — предупредили эксперты.

Одной из старых уловок преступников является всплывающее уведомление о необходимости обновить Flash Player, без которого посмотреть фильм якобы будет невозможно. Как правило, пользователи соглашаются на установку новой версии плеера, но вместо него загружают на свои устройства самый настоящий вирус, который впоследствии может использовать компьютеры как марионеток.

В Роскачестве также напомнили, что судебная практика приравнивает торрент-файлы к нарушениям авторского права, и скачивание и хранение на компьютере нелегального контента может повлечь за собой ответственность гражданина.