Врач предостерегла пациентов с коронавирусом от приема аспирина и анальгина

Москва, 22 мая. Пациенты с коронавирусом должны принимать для снижения температуры тела парацетамол, а не аспирин или анальгин. Об этом заявила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

«Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — предостерегла специалист.

По словам Вереютиной, у пациентов с заболеванием, протекающим в тяжелой форме, могут быть такие неврологические симптомы, как головокружение и головная боль, передает «Царьград».

Как сообщает «ФедералПресс», коронавирусная инфекция нового типа унесла жизни уже более 300 тысяч человек практически по всему миру. Зафиксировано свыше пяти миллионов случаев COVID-19. В России, по последним данным, выявлено около 317 тысяч случаев коронавируса, порядка 92 тысяч пациентов удалось вылечить, около трех тысяч скончались.

Разработкой вакцины занимаются ученые сразу нескольких стран, в том числе и России. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что ряд отечественных разработчиков уже ведут доклинические испытания препарата.

Как рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, ставить прививку от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины.