Молодая жена Петросяна назвала «диковинной» его бывшую супругу Степаненко

Москва, 22 мая. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на критику подписчиков, которые обвиняют ее в том, что она увела артиста у Елены Степаненко. На своей странице в Instagram Брухунова напомнила, что Степаненко — далеко не первая супруга юмориста.

Ранее 31-летняя жена Петросяна, которому в сентябре исполнится 75 лет, не высказывалась публично о его бывших супругах. Однако комментарии в соцсети, видимо, вынудили ее это сделать.

«Не уважаю подобных женщин. Получается, жена с ним десятки лет и в горе, и в радости, имущество нажив. А тут жена стала стареть, и вот оно счастье. <…> Вам все вернется!» — написала Брухуновой одна из пользовательниц Instagram.

«А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвертой, о которой говорите вы. Там годы совместной жизни. И даже ребенок», — возмутилась в ответ супруга Петросяна.

Мнения других комментаторов по данному вопросу разделились: одни уверены, что Брухунова никого не уводила из семьи силой, другие же считают ее разлучницей.

«Восхищаюсь вашим терпением и мудростью отвечать на глупые, оскорбительные комментарии в ваш адрес», — поддержала жену Петросяна одна из подписчиц.

«Такое чувство, что вы специально провоцируете людей на всякие гадкие комменты», — приводит один из комментариев «Газета Кемерова».

Ранее Татьяна Брухунова ответила хейтерам, которые заявили, что она не умеет готовить. Жена Петросяна призналась, что действительно сама не кормит супруга, а приготовлением пищи занимается домработница, сообщает «Царьград».