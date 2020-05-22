Грозин рассказал, какие государства вместе с Россией образуют третий полюс силы

Москва, 22 мая. Россия — это государство, которое способно реализовывать самостоятельную политику, не становясь младшим партнером США или Китая, считает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

По его словам, сейчас повторяется ситуация времен позднего периода холодной войны. Как пишет «Украина.ру», политолог напомнил, что тогда друг другу противостояли Запад, СССР и страны Варшавского договора, а также существовало сильное движение неприсоединения.

По мнению Грозина, сейчас третий полюс составляют «Россия с ЕАЭС, очевидно, Индия, Турция».

«Есть масса государств, которые будут реализовывать третий путь, стараясь идти по пути минимизации участия в глобальном, пока, слава Богу, не силовом противостоянии Белого дома и Чжуннаньхая»,— рассказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановлению отношений России и США мешает внутриполитическая борьба в Штатах, от которой, по мнению министра, «перья летят». Лавров отметил, что у США в этом вопросе позиция одна: «Россия сама ухудшила отношения, поэтому, мол, она должна изменить свое поведение». При этом, как отметил он, когда такие заявление делают с трибуны конгресса, это еще можно объяснить идущей в Штатах внутриполитической борьбой, в которой, «как выясняется, все средства хороши».

Он предположил, что дипломаты, видя, что происходит между «большими людьми», «как они дерутся, бьются так, что только «перья летят», предпочитают вести себя потише и не проявлять никаких инициатив.