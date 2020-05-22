Пушилин признал, что должность главы ДНР опасна для жизни

Донецк, 22 мая. Должность главы ДНР очень опасна, однако действующий глава республики Денис Пушилин отметил, что не испытывает страха.

Напомним, что в 2018 году бывший глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате теракта. По мнению властей республики, за его убийством стоит киевский режим. В 2014 году несколько покушений было совершено и на самого Пушилина.

«Бойцам разве не опасно находиться на передовой? Жителям, которые живут на линии соприкосновения разве не опасно? Не опасно ли вообще жить шестой год в регионе, где идет конфликт? Конечно же, опасно», — заявил Денис Пушилин.

Как отмечает глава ДНР, он, как и другие жители республики, привык к опасности и по большому счету не думает об этом. По его словам, «бояться нужно было в 2014 году». Но Пушилин подчеркнул, что, когда проводился референдум о самоопределении республики, организаторы, среди которых был и он, знали на что идут.

21 мая Денис Пушилин отдал приказ войскам ДНР открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ. Он отметил, что в случае обстрела территории республики военные будут действовать на предотвращение потерь среди мирных жителей.

В прошлом месяце Пушилин заявлял, что несмотря ни на какие геополитические обстоятельства, Донецкая Народная Республика продолжает успешную интеграцию с Россией. При этом глава республики подчеркнул, что ДНР никогда не вернется в состав Украины.