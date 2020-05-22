Ургант пошутил над Собчак, которая «ходит без всего»

Москва, 22 мая. Телеведущая Ксения Собчак записала на видео встречу в коридоре Останкино с коллегой Иваном Ургантом. Пост она опубликовала в социальной сети Instagram. В коротком ролике Ургант делает ей замечание, что светская львица находится в общественном месте без маски и перчаток.

«Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели как ты без всего», — посоветовал Ургант Собчак.

Она пытается оправдаться, что уже сдавала тест на COVID-19, но Ургант парирует: «Ты просто сдала, мать!».

«Ты тоже хорошо выглядишь», — сказал Собчак в ответ на слова Урганта.

Подписчики телеведущей осудили ее поведение.

«Почему без намордника, Ксюша?» — посмеялись они. «Ну общественное же место! Ксения Анатольевна!», — напомнили ей. «Самоизоляция для бедных. Для богатых шляться без маски в порядке вещей», — пришли к выводу подписчики.

Ранее Собчак опубликовала фото на прогулке со своим маленьким сыном Платоном. Подписчики телеведущей оценили ее неформальный вид в стиле спортшик, но больше им понравилась смешная шапочка малыша.

На фото Собчак сидит на корточках рядом с Платоном и показывает «козу». На ней надеты синие спортивные штаны, желтое худи и бомпер. На глазах — черные очки. Платон — в теплой куртке, в дутых штанах и шапке с длинными ушками.

Пользователи в многочисленных комментариях засыпали Собчак комплиментами.