Лишившийся фитнес-центра Тарзан потребовал помощи от государства

Москва, 22 мая. Бодибилдер и певец Сергей Глушко, известный как стриптизер по кличке Тарзан, пожаловался на условия жизни артистов в период пандемии. Он потребовал у государства помочь звездам в это непростое время.

Как оказалось, до эпидемии коронавируса Глушко владел собственным фитнес-центром. Некоторое время спортсмены посещали клуб, расположенный в центре Москвы, однако затем Тарзан расторг договор аренды, а оборудование перевез к себе на дачу.

Бодибилдер и супруг певицы Наташи Королевой пожаловался, что коронавирус серьезно ударил по их семейному бюджету. В связи с этим Глушко заявил, что государство должно оказывать поддержку деятелям шоу-бизнеса.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — сказал Тарзан в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

По словам супруга Королевой, звезды будут последними, кто начнет снова зарабатывать деньги, потому что их деятельность связана с массовыми скоплениями людей. Также Тарзан возмутился, что люди считают артистов самыми богатыми в стране.

«Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!» — подытожил Глушко.

Ранее Тарзан пожаловался поклонникам на многочисленных завистников. Артист заявил, что эти люди «готовы лопнуть от злобы».