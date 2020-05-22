Киркоров раскрыл неожиданнные подробности об умершем сыне Моргуновой

Москва, 22 мая. Певец Филипп Киркоров отреагировал на новость о смерти от коронавируса сына телеведущей Светланы Моргуновой. Поп-исполнитель поделился подробностями из жизни Максима Моргунова в Instagram.
«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот... господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию...» — пишет Киркоров.
Страшную новость певцу сообщила журналистка Екатерина Рождественская. По ее словам, Максим во время карантина взял на себя заботу о матери. 10 мая у него был подтвержден коронавирус. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, поэтому он лечился дома.
В это невозможно поверить... только узнал от Кати Рождественской.... наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми,потом жизнь разбросала , и вот ..... господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию... Repost @katyarozhdest ・・・ У родительской подруги, да и у моей тоже, у Светланы Моргуновой, диктора телевидения, умер сегодня от ковида единственный сын... Возил ей продукты, ставил у двери сумки, звонил и уходил, чтобы не подвергать маму риску. Весь карантин провозил, а 10 мая заболел. Лечился как-то, ей ничего не говорил.... И вот... Горькое горе, горше и быть не может. Тут не скажешь «держись», как держаться-то - невозможно. Не скажешь «время лечит», не вылечит оно ни хрена. И сил выстоять уже нет, утекли все... Светик, мы с тобой, а память о Максиме с нами...
Напомним, что Максим Моргунов ушел из жизни 19 мая. Последним, с кем он общался, был его двоюродный брат Илья Свиридов.
«Закончили шуткой, что «настоящий джигит победит ковид». А уже с 18 часов брат перестал выходить на связь», — рассказывает Свиридов.
Ранее заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян сообщил, что в его семье недавно произошло горе — скончался тесть актера, который не дожил месяц до своего 85-летия. По словам Харатьяна, анализ на коронавирус показал отрицательный результат, но мужчину все равно положили в больницу из-за пневмонии. Около шести дней он был подключен к аппарату ИВЛ, но затем «не выдержал».