Киркоров раскрыл неожиданнные подробности об умершем сыне Моргуновой

В это невозможно поверить... только узнал от Кати Рождественской.... наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми,потом жизнь разбросала , и вот ..... господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию... Repost @katyarozhdest ・・・ У родительской подруги, да и у моей тоже, у Светланы Моргуновой, диктора телевидения, умер сегодня от ковида единственный сын... Возил ей продукты, ставил у двери сумки, звонил и уходил, чтобы не подвергать маму риску. Весь карантин провозил, а 10 мая заболел. Лечился как-то, ей ничего не говорил.... И вот... Горькое горе, горше и быть не может. Тут не скажешь «держись», как держаться-то - невозможно. Не скажешь «время лечит», не вылечит оно ни хрена. И сил выстоять уже нет, утекли все... Светик, мы с тобой, а память о Максиме с нами...

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on May 21, 2020 at 7:39am PDT