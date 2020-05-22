Лера Кудрявцева показала на видео, как делает тесты на коронавирус дома

Москва, 22 мая. Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как самостоятельно делает тест на коронавирус и антитела к нему. Она опубликовала пост в Instagram.

Звезда опубликовала ролик, в котором, как профессиональная медсестра, проткнула себе продезинфицированный палец . Далее телеведущая выдавила каплю крови и с помощью шприца поместила в специальное углубление на тесте.

«Результат: коронавируса нет, антител нет», — объявила подписчикам Кудрявцева спустя 15 минут.

По словам звезды, она проводит эту процедуру дома регулярно. При этом, сколько стоит тест, она уточнять не стала. Подписчики в комментариях заявили, что стоимость теста — 5–7 тысяч рублей. Большинство из них сомневаются в результатах анализа, который делается не в специализированной лаборатории.

Ранее телеведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева не стала ограничиваться удалением грудных имплантов и откачала гель из губ.

На внешние изменения обратили внимание поклонники звезды. По мнению косметолога Марты Орловой, в губах у Кудрявцевой был биополимерный гель, а он приводит и к воспалениям, и к деформациям. Именно поэтому она, видимо, и решила удалить его хирургическим путем.

Орлова уточнила, что примерно 20 лет назад некоторые косметологи использовали некачественный гель, который начинал отторгаться, обрастал соединительной тканью, и губы в итоге увеличивались в объеме. Так прокололась, в частности, телеведущая Маша Малиновская, но были жертвы и на Западе — дизайнер Донателла Версаче и актриса Мелани Гриффит.