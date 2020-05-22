США объявили о выходе из Договора по открытому небу. События дня. ФАН-ТВ

США выходят из Договора по открытому небу США выйдут из Договора по открытому небу. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. И в своем решении они вновь обвиняют Россию. По мнению американского лидера, именно Москва не соблюдала это соглашение. Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, уточнил, что США выйдут из соглашения через шесть месяцев. Москва отрицает обвинения и выдвигает встречные претензии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих замечаний к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались.

В Москве начинают смягчать ограничения Мэр Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничений. «После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций», — отметил московский градоначальник. В частности, с 25 мая работу, пусть и не в полном объеме, но возобновят МФЦ. Каршеринг также вернется с учетом некоторых ограничений.

Прививать от COVID-19 начнут с групп риска Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она заявляла, что ограничения в России отменят только после разработки вакцины. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля.