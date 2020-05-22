Ученые нашли диету, которая положительно влияет на микрофлору кишечника

Москва, 22 мая. Специалисты обнаружили очередное преимущество у кетогенной диеты: она положительно влияет на микрофлору кишечника. Благодаря ей в желудочно-кишечном тракте останавливаются воспалительные процессы, что крайне важно для пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Суть кетодиеты состоит в отказе от углеводов. Человек переходит на продукты, в состав которых входят преимущественно жиры и белки. Из-за отсутствия источника глюкозы организм переходит в состояние кетоза и начинает тратить кетоновые тела, получаемые из жира, что способствует ускоренному процессу жиросжигания.

Как сообщает «Ридус», американские исследователи провели опыт, в ходе которого 17 добровольцев были помещены на стационар, где строго контролировалась их физическая активность и рацион.

В течение первого месяца одни из них употребляли обычную еду, другие — кетогенную (их рацион состоял из 5% углеводов, 15% белков и 80% жира). На втором этапе опыта добровольцы менялись рационом.

Проанализировав состав микрофлоры участников, исследователи выявили, что под воздействием кетодиеты значительно изменились пропорции 19 родов бактерий, включая бифидобактерии. Ученые пересадили измененную микрофлору мышам и обнаружили что после операции у животных снизилось количество клеток, называемых «Т-хелперами 17», ответственных за воспалительные аутоиммунные и аллергические процессы в организме.

Ранее сообщалось, что кетодиета может быть опасна, так как предполагает исключение из рациона наиболее полезных продуктов. По словам врача и профессора Нью-Йоркского университета Шивама Джоши, такая диета подразумевает отказ от бобов, цельнозерновых продуктов и некоторых полезных овощей. Известно, что на кетодиете сидели Ким Кардашьян, Гвинет Пелтроу, Холли Берри и другие знаменитости. По словам Джоши, неправильно составленный режим питания может стать опасным для здоровья.