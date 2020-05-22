Названы самые востребованные у российских абитуриентов факультеты

Москва, 22 мая. Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», разработанном совместно с издательством «Просвещение».

Согласно данным, большинство опрошенных выпускников (20%) в 2020 году планируют поступить на факультет информационных технологий. Как пишет RT, на втором месте по популярности — медицинский факультет, его выбрали 12% участников опроса. На третьем месте — экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты.

Около 6% человек намерены стать студентами гуманитарного факультета или отделения иностранных языков. Физический факультет намерены выбрать около 5% опрошенных, биологический — 4%. Меньше всего абитуриентов подадут заявления на исторический, химический (по 3%), филологический и географический (по 1%) факультеты.

Напомним, изменения в задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне пандемии вноситься не будут, а их сложность не будет отличаться от предыдущих, сообщают в Рособрнадзоре.

Отмечается, что варианты экзамена по русскому языку, на который выделено 2 дня, будут отличаться, поэтому списать его не удастся. Также в школах будет необходимое количество педагогов для контроля санитарных норм и поведения учеников. Известно, что перед началом тестирования у учеников будет измеряться температура, а в процессе написания экзаменов учащиеся будут находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 м.

В этом году было подано более 783 тыс. заявок на написание ЕГЭ, из них 74,8 тыс. от выпускников прошлых лет. Аттестаты будущим абитуриентам будут вручены до 15 июня.

Напомним, что 21 мая президент РФ Владимир Путин объявил дату проведения ЕГЭ в этом году — 29 июня. Ранее в разговоре с представителями образовательных ведомств страны президент подчеркивал, что, несмотря на все проблемы, ЕГЭ «стал эффективным механизмом объективной оценки знаний». Глава государства также сообщил, что отложил призыв в армию для выпускников школ.