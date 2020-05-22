Минтруд предложил включать весь рабочий стаж в электронную трудовую книжку

Москва, 22 мая. Министерство труда РФ предложило включать весь трудовой стаж граждан в электронную трудовую книжку. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс и закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» предлагаются в законопроекте, который ведомство уже направило в Российскую трехстороннюю комиссию.

Напомним, с 1 января 2020 года работодатели обязаны предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде. Сам работник при этом имеет право выбрать предпочтительную форму ведения трудовой книжки — электронную или традиционную. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Если гражданин решает полностью перейти на электронную трудовую книжку, то бумажную он должен будет хранить дома. Так как все сведения о трудовом стаже содержатся в этом документе, он понадобится при переходе на новую работу. Однако человек может потерять трудовую книжку. Именно поэтому Минтруд предлагает дать возможность каждому гражданину обратиться в ПФР с заявлением с просьбой включить в электронные сведения данные о трудовой деятельности за период до 1 января 2020 года.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов поддержал данную инициативу.

«Поскольку размер пенсионного обеспечения зависит от корректности определения продолжительности трудового стажа, необходимо предусмотреть возможность для граждан, избравших форму учета его взаимоотношений с работодателями посредством электронной трудовой книжки, давать дополнительные сведения с учетом данных, которые отражались и в бумажном формате», — цитирует его «Российская газета».

По словам Сафонова, нововведение поможет более точно рассчитать пенсию и избежать недоразумений в будущем.

Ранее в ПФР объяснили, как должен осуществляться перевод на электронные трудовые книжки. Работодатель должен уведомить сотрудников о новшествах до 30 июня 2020 года и рассказать, как изменилось законодательство.