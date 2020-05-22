Украинские журналисты раскрыли секрет резкого похудения Порошенко

Киев, 22 мая. Украинские журналисты раскрыли секрет похудения экс-президента Украины Петра Порошенко.

Сообщается, что в марте Порошенко провел неделю в испанской клинике SHA Wellness, где прошел курс детоксикации. По оценкам специалистов, за время курса он мог сбросить от 10 до 20 кг.

В курс лечения Порошенко входили косметические процедуры по омоложению, тренировки, а также программа по снижению веса, основанная на макробиотической диете (сбалансированное питание, вобравшее в себя идеи даосизма. — Прим. ФАН).

Как подчеркивают журналисты, пятизвездочная испанская клиника специализируется на профилактике преждевременного старения. Курс программы похудения стоит 3,6 тыс. евро. Проживание оплачивается отдельно — стоимость номеров варьируется от 400 до 7,5 тыс. евро.

На территории учреждения есть сауны, турецкие бани и гидротерапевтические бассейны. Ежедневно практикуется йога, а также проходят семинары по приготовлению здоровой пищи.

Ранее стало известно, что офис генпрокурора Украины начал расследование по делу о злоупотреблении властью и государственной измене в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко.

Напомним, что недавно украинский парламентарий Андрей Деркач опубликовал аудиозапись телефонных переговоров Порошенко и Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США. На записи запечатлено, как Байден предлагает Порошенко 1 млрд за отставку генпрокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын Хантер Байден.