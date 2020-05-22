Саакашвили назвал основную проблему Украины

Киев, 22 мая. Проблема Украины состоит не столько в управлении ее внутренними процессами из-за рубежа, сколько в отсутствии всякого управления, заявил глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, комментируя скандал с обнародованием записи переговоров Порошенко и Байдена.

«Проблема Украины не во внешнем управлении или присутствии внешнего управления, проблема Украины в отсутствии всякого управления. В первую очередь там, где оно должно быть, — государственного управления», — прокомментировал скандал Саакашвили.

Напомним, что 19 мая внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его утверждению, экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент США Джозеф Байден обсуждают внутреннюю политику Украины.

Деркач отметил, что одной из тем их разговоров стало предоставление Вашингтоном 1 млрд долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma, в состав руководства которой входил сын Джозефа Байдена. Опубликованные записи содержат и другие факты, свидетельствующие о вмешательстве США во внутренние дела Киева.

Ранее Михаил Саакашвили назвал задачи, которые поставил ему президент Украины Владимир Зеленский. Бывший президент Грузии отметил, что глава государства ждет от него улучшения налогового законодательства и завершения таможенной реформы. В офисе президента добавили, что на Саакашвили также возложена «координация сотрудничества с международными организациями».