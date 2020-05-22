Доктор Мясников рассказал, в чем причина «русского чуда» во время пандемии

Москва, 22 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает причину низкого уровня смертности от коронавируса в России, напомнив о своем высказывании о «русском чуде».

В беседе с журналистом Владимиром Соловьевым доктор подчеркнул, что имел в виду не только РФ, но и другие постсоветские государства.

«Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — делится предположениями Мясников.

Специалист отметил, что в России «не играют» со статистикой, подчеркнув, что с этим дела обстоят очень строго. При этом он сказал, чего нет на Западе, но есть в России.

«Это большое количество стационаров в целом. У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение», — объясняет врач.

В качестве еще одной причины низкой смертности, Мясников назвал небольшое по сравнению с Европой количество домов престарелых в России. Однако он говорит, что это все равно не объясняет «в 10 раз меньшую смертность».

Ранее доктор Мясников отмечал, что в России около семи миллионов человек могли переболеть коронавирусом. Он говорит, что такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции.