Вильфанд сообщил о «волнах похолодания» в Центральной России

Москва, 22 мая. В Центральной России температура в ближайшие дни будет на 6-7 градусов ниже нормы, затем отклонение сократится до 2-3 градусов, но вскоре снова похолодает, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Завтра и послезавтра будет ниже на 6-7 градусов ниже многолетних значений. Сколько-нибудь приличные значения прогнозируются на понедельник, но все равно будет на 2-3 градуса ниже нормы», — рассказывает Вильфанд.

По его словам, температура 25 градусов тепла будет возможна лишь в конце месяца. Синоптик подчеркивает, что потепление в конце мая будет возможно благодаря изменениям циркуляции атмосферы, которые обусловят появление воздушных масс с юго-запада.

«Мы находимся на периферии циклона, даже ложбина такая на Москву направлена, но к понедельнику давление будет заметно повышаться и будет превосходить норму», — объясняет климатолог.

Согласно его прогнозу, в ближайшие будет наблюдаться переменная облачность, а также возможные небольшие осадки.

Ранее Роман Вильфанд говорил, что, несмотря на невозможность использования установленных на самолетах гражданской авиации датчиков, точность прогнозов погоды сохранилась благодаря оставшимся в работе спутникам, системам и моделям. Он отмечает, что синоптики опирались на данные, полученные с датчиков самолетов гражданской авиации. Но из-за пандемии авиасообщение было ограничено.