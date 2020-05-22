В Раде высмеяли стремление Зеленского ввести налоги «на все, что есть в стране»

Киев, 22 мая. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович высмеял политику президента Украины Владимира Зеленского, а также предложил ему признаться, что он собирается ввести налог на все, что есть в стране.

Рабинович подверг критике пресс-конференцию Зеленского по случаю годовщины его инаугурации. Украинский оппозиционер отметил, что ему не удалось понять, какую страну пытается построить действующий глава государства.

По его словам, вместо планов по выходу из кризиса, большинство парламентариев от «Слуги народа» предлагают противоположные инициативы. Рабинович подчеркивает, что в парламент уже внесен законопроект на введение налогов на лиц, работающих за границей, а также разрабатываются законы «на коронавирус», «на войну» и «на культуру».

«Для того, чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ — собирать с людей деньги. Для того, чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что нам не хватает. Так нам тоже не хватает всем — всей стране не хватает», — говорит оппозиционер.

Рабинович заявил, что политическая сила Зеленского стремится к победе на выборах для того, чтобы «ввести налоги на все, что есть в стране».

Ранее стало известно, что украинские ультраправые радикалы выйдут на майдан 24 мая, чтобы показать Зеленскому, как в Киеве может произойти новый госпереворот. Об этом представители ряда группировок заявили 21 мая под стенами офиса президента Украины.