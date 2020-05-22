Семья саудовского журналиста Хашукджи простила его убийц

Эр-Рияд, 22 мая. Сын убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи Салах объявил, что его семья прощает убийц отца.

«Мы, дети погибшего праведной смертью Джамаля Хашукджи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца», — пишет Салах Хашукджи в Twitter.

Он подчеркнул, что данное решение объявляется в одну из последних ночей священного поста Рамадан, и сопроводил запись стихом из Корана, в котором говорится о прощении.

Ранее стало известно, что турецкая прокуратура предъявила заочное обвинение 20 подданным Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашукджи. Для 18 лиц, которые обвиняются в исполнении преступления, прокуратура требует пожизненного срока. Для советников наследного принца Саудовской Аравии — Сауда аль-Кахтани и экс-заместителя главы общей разведки Ахмеда Асири турецкая прокуратура запросила тюремное заключение по статье «Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью».

Напомним, что Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в издании The Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Правоохранительным органам так и не удалось найти его тело.

Осенью сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашукджи. По его словам, он не был осведомлен о происходящем с журналистом. Наследник напомнил, что в королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, поэтому невозможно знать, что каждый из них делает.