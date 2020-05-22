Офтальмолог объяснил, как не «убить» зрение солнцезащитными очками

Москва, 22 мая. Неправильно подобранные солнцезащитные очки могут повредить структуру глаза и даже привести к тяжелым заболеваниям. Офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, как правильно выбирать очки.

По словам специалиста, далеко не все очки способны защитить от вредного ультрафиолета. Для того, чтобы не купить подделку, Куренков советует покупать очки в специализированных магазинах.

«У очков-подделок могут быть темные стекла, но эти стекла не всегда задерживают ультрафиолет, что вызывает повреждение внутренних структур глаза и приводит к различным заболеваниям, — подчеркивает врач.

Он утверждает, что неправильно подобранные очки могут стать причиной возникновения катаракты, повреждения макулярной зоны, а также возникновения макулодистрофии. Куренков отмечает, что макулодистрофия может лишить человека центрального зрения и сделать его инвалидом.

«Для прогулок подойдут очки, которые просто немного приглушают излишнюю освещенность и делают зрение наиболее комфортным. Очки для вождения, как правило, обладают 50%-ным затемнением. В очках для отдыха на пляже, где нет защиты, кроме зонтика, используется наибольшая степень затемнения — 75%», — говорит офтальмолог.

Ранее главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников заявлял, что смартфон, планшет и ноутбук являются самыми опасными гаджетами, пагубно влияющими на глаза как в обычное время, так и в период самоизоляции. По словам врача, лучше играть с детьми, рисовать, или читать книжки, но не напрягать их органы зрения.