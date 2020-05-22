В Белом доме обвинили Россию в «слежке за Трампом»

Вашингтон, 22 мая. Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что РФ во время полетов над Америкой в рамках Договора об открытом небе якобы следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.

«Они летали над Белым домом и над гражданской инфраструктурой, отслеживая, где мог находиться президент: «Кэмп Дэвид» (резиденция президента. — Прим. ФАН) или Бедминстер (место, где расположен гольф-клуб Трампа. — Прим. ФАН). Они использовали договор не надлежащим образом», — заявил О'Брайан.

Напомним, США объявили, что 22 мая уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя полгода они будут освобождены от обязательств, установленных документом. В качестве причины такого шага Вашингтон назвал якобы несоблюдение Россией условий договора.

Американский политолог Джим Джатрас отреагировал на решение Дональда Трампа покинуть Договор по открытому небу. По мнению эксперта, это свидетельствует, что США готовятся к войне. Он подчеркнул, что договор является важным механизмом соблюдения военного баланса.

Российский сенатор Олег Морозов отмечал, что американцы не скрывают того, что выходят из договоров не по высказываемым публично причинам, «а для того, чтобы сохранить свое военное и политическое доминирование».

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он вступил в силу в 2002 года и позволяет государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах друг друга.