Жителя Риги возмутили объявления на русском языке в общественном транспорте

Рига, 22 мая. Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте. На его жалобу в Twitter обратил внимание и сам официальный перевозчик Rīgas satiksme («Рижское сообщение»).

«Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?» — возмутился пользователь @skatsnokoka.

Перевозчик ответил, что объявления о необходимости прикрывать рот и нос публикуются на трех языках, чтобы донести информацию до максимального числа горожан.

«О том, что нужно прикрывать рот и нос, объявляют даже на английском языке. Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языке», — сообщают в Rīgas satiksme.

Компания подчеркнула, что информация на мониторах подается только на латышском языке. Объявления об остановках также тоже делаются исключительно на национальном языке. Однако пользователь @skatsnokoka счет доводы перевозчика неубедительными и спросил, почему в тройку языков вошел именно русский язык.

«По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия. Точно так же мог бы быть украинский язык. Или, может быть, китайский? Rīgas satiksme, почему выбор пал именно на этот язык?» — спрашивал недовольный житель Риги, но перевозчик не стал уделять ему внимание.

Напомним, что сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык носит статус иностранного, хотя является родным для 40% населения страны.

Ранее посольство России в Латвии подвергло резкой критике утвержденные парламентом республики законодательные поправки о переводе обучения в детских садах на латышский язык. Дипломаты отметили, что данный законопроект подтверждает, что интересы русскоязычной части страны подвергаются дискриминации в угоду «титульной нации».