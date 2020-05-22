Попова рассказала, с кого начнут вакцинацию от COVID-19 в России

Москва, 22 мая. Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отмечает, что сейчас прорабатывается вопрос увеличения производственных мощностей для создания вакцины.

«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска», — отмечает Попова.

По ее словам, если будет возможность создать сразу большое количество вакцины, то тогда она будет доступна для большей части населения России.

Ранее стало известно, что первые результаты по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения в России могут появиться уже в июле. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что несколько отечественных разработчиков уже ведут доклинические испытания вакцины.

Также сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna объявила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на добровольцах началось в прошлом месяце. На начальной стадии вакцина показала себя безопасной, осложнений у добровольцев выявлено не было.